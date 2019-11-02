Украина Украинцев будут лечить по телевизору: как это будет работать

2019-11-02 15:00 42

В Украине формируется сеть телемедицины, благодаря которой пациенты даже в самом отдаленном селе смогут получить консультацию врача. Однако пока внедрение телеконсультаций будущего до сих пор находится на длинной стадии разработки.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "ВВС News Украина". Она подчеркнула, что в некоторых больницах медики уже консультируют пациентов онлайн, но это не телемедицина в настоящем понимании этого процесса.

"В этом направлении больше всего усилий приложила Одесская область. Сейчас это больше работает в отдаленных амбулаториях, где семейный врач нуждается в помощи и советах коллег", — сказала чиновник.

Она отметила, что обращение пациентов к врачам с помощью телемедицины станет следующим шагом.

И хотя в Украине есть медицинские учреждения, где уже предоставляют консультации на расстоянии, это, по словам министра, еще нельзя назвать телемедициной.

"Мы должны думать, как все развить и поставить на прозрачную схему. На сегодня телемедицина — это прежде всего вопрос окончания уже начатых программ, закупки и настройки техники. Чтобы то, что в сельских регионах уже закупили, запустили в работу", — подытожила Скалецкая.