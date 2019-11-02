Украина Новые ограничения и штрафы: о чем должны знать украинские водители

2019-11-03 11:00 174

Депутаты приняли сразу несколько нововведений, которые касаются правил дорожного движения и самих водителей. Вот только одним из самых резонансных стал закон, который увеличивает ответственность за нарушение правил, которые касаются перевозки детей.

Еще стало известно, что с ноября месяца 2019 года в столице вступит закон, который будет направлен на снижение максимальной скорости движения на семи столичных дорогах. раньше там допускалась скорость 80 км/ч.

В права представители власти ввели свои коррективы.

Депутаты 29 октября приняли законопроект, который устанавливает штраф за нарушения правил перевозки детей. В нем говорится о том, что необходимо устанавливать специальные автомобильные кресла, чтобы ребенок был нормально пристегнут ремнем безопасности. В таком кресле перевозят детей до двенадцати лет или же ростом ниже 145 сантиметров.

Малышам нельзя сидеть на переднем сидении легкового автомобиля, а вот что касается мопеда и мотоцикла, то там наоборот нельзя садиться сзади.

Еще не разрешается перевозить детей до 16 лет в кузове любого грузового автомобиля и введен запрет на перевозку организованных групп детей в темное время суток.

За такие нарушения стоит заплатить штраф в размере 510 грн, а уж если первый раз не научил, то выложить придется 850 гривен.

Новые правила вызвали шквал споров. Например, водитель такси обеспокоен вопросом, обязан ли он иметь специальное сидение для ребенка или же это обязанность родителей, которые пользуются услугами такси.

Следующие требования касаются скорости. С первого ноября до первого апреля 2020 года в Киеве заработает сезонное ограничения скорости с 80 км в час до 50 км в час. Оно будет касаться лишь семи автодорог.

А еще с девятнадцатого октября водителям начали выдавать новые права, в которых, кроме стандартной информации будут указывать группу крови и резус фактор водителя.

Как мы уже знаем, новые идеи представителей власти не прошли мимо и автошкол, и сдачи экзаменов, после окончания учебы.

Все эти нововведения, скорее всего, направлены на уменьшение аварий на дорогах в Украине, ведь наша страна входит в десятку по смертности на дорогах от ДТП.