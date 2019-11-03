Украина Украинцам придется платить за газ по-новому: на сколько вырастут платежки и как сэкономить

2019-11-03 10:00 645

Украинцам выставят счета, даже если они не включали конфорки

В Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пояснили, что новшество связано с вступлением в силу с 1 января 2020 г.

Так, теперь украинцам из общей суммы в счетах отдельно выделят абонплату и, по словам экспертов, теперь придется платить больше, передает «Сегодня».

Законопроектом предложено отделить из общей суммы в платежке отдельную плату за то, что потребитель имеет техническую возможность доступа к газу. При этом не имеет значения, пользуется ли потребитель этим газом.

В НКРЭКУ говорят, что из конечной стоимости газа для потребителей абонплату уберут, останется только цена газа, налоги и прибыль трейдера. По последним данным регулятора, тариф на газ для населения состоит из стоимости газа как товара (71%), НДС (16,6%), платы за транспортировку 3,1%, платы за распределение, о которой мы сейчас говорим (7,1%), прибыли трейдера (1,7%).

Такое нововведение больше всего ударит по потребителям в частном секторе, отапливающим дома газом, так как расходы на отопление в морозы даже небольшого придется выложить на 300-350 грн больше.

Также эксперт рассказал, как будут считать тарифы после выхода закона

По его словам, поставщики берут объем газа, израсходованного потребителем за прошлый год с октября по октябрь (начало отопительного сезона), выделяют из нее абонплату, распределяют ее помесячно равными долями.

«Эту сумму включают в платежки, но уже на будущий год. То есть, если в текущем году потребление сократить, то абонплата в следующем году будет меньше, и наоборот, но опять же – на следующий год. Если год вообще не пользоваться газом, то и абонплаты на следующий год быть не должно», — утверждает эксперт.

Ранее мы также рассказывали о новых тарифах на отопление в Украине, которые в скором времени будут расти абсолютно для всех категорий граждан. Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский

По его словам, также стоит ожидать повышения тарифов на горячую воду – в среднем на 15%. Это повышение, стоит отметить, достаточно абсурдное, так как рассчитывалось по ценам газа за прошлый год. Ценам, которые были тогда выше.

Проблема может получить глобальный характер, считает эксперт. Так как может создать неурядицу с международными партнерами, перед которыми в Украины есть определенные обязательства.