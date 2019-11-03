Украинцам придется платить за газ по-новому: на сколько вырастут платежки и как сэкономить

Украинцам выставят счета, даже если они не включали конфорки
В Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пояснили, что новшество связано с вступлением в силу с 1 января 2020 г.
Так, теперь украинцам из общей суммы в счетах отдельно выделят абонплату и, по словам экспертов, теперь придется платить больше, передает «Сегодня».
Законопроектом предложено отделить из общей суммы в платежке отдельную плату за то, что потребитель имеет техническую возможность доступа к газу. При этом не имеет значения, пользуется ли потребитель этим газом.
В НКРЭКУ говорят, что из конечной стоимости газа для потребителей абонплату уберут, останется только цена газа, налоги и прибыль трейдера. По последним данным регулятора, тариф на газ для населения состоит из стоимости газа как товара (71%), НДС (16,6%), платы за транспортировку 3,1%, платы за распределение, о которой мы сейчас говорим (7,1%), прибыли трейдера (1,7%).
Такое нововведение больше всего ударит по потребителям в частном секторе, отапливающим дома газом, так как расходы на отопление в морозы даже небольшого придется выложить на 300-350 грн больше.
По его словам, поставщики берут объем газа, израсходованного потребителем за прошлый год с октября по октябрь (начало отопительного сезона), выделяют из нее абонплату, распределяют ее помесячно равными долями.
«Эту сумму включают в платежки, но уже на будущий год. То есть, если в текущем году потребление сократить, то абонплата в следующем году будет меньше, и наоборот, но опять же – на следующий год. Если год вообще не пользоваться газом, то и абонплаты на следующий год быть не должно», — утверждает эксперт.
Ранее мы также рассказывали о новых тарифах на отопление в Украине, которые в скором времени будут расти абсолютно для всех категорий граждан. Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский
По его словам, также стоит ожидать повышения тарифов на горячую воду – в среднем на 15%. Это повышение, стоит отметить, достаточно абсурдное, так как рассчитывалось по ценам газа за прошлый год. Ценам, которые были тогда выше.