Украина В СБУ признали, что расследуют пять уголовных дел, связанных с Гандзюк

2019-11-04 11:42 168

СБУ озвучила основную версию мотива убийства Екатерины Гандзюк. Следователи считают, что основной причиной убийства могла стать месть за то, что Гандзюк обвиняла руководство Херсонской области в поджогах леса.

 Как заявил начальник главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, следователи расследуют 5 уголовных производств, которые связаны с убийством активистки.

Одно уголовное производство связано с лицами, которые могли заказать или организовать убийство. Следователи расследуют 3 производства, связанные с мотивами и причинами убийства Гандзюк.

"Три уголовных производства относительно обстоятельств, которые предшествовали нападению на Екатерину Гандзюк. Екатерина Гандзюк обвиняла в то время руководство области в поджоге леса и хищении бюджетных средств, других правонарушениях. Они могли стать мотивом нападения на Екатерину Гандзюк ... Мы рассматриваем эту версию как одну из основных и считаем, что поджоги леса могли стать причиной, мотивом для того, чтобы заказать Катю Гандзюк", - сказал Богдан Тиводар.

Еще одно производство связано с расследованием служебной халатности сотрудников полиции, которые на начальном этапе следствия задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк и отпустили его через 3 недели.

Тиводар заявил, что уже в ближайшее время СБУ сможет получить "положительные результаты, а все виновные будут привлечены к уголовной ответственности".

Напомним, на советницу херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года при выходе из своего дома. Нападавший облил ее концентрированной серной кислотой. Гандзюк получила 40% ожогов тела, несколько месяцев лежала в больнице и перенесла несколько тяжелых операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 6 июня суд огласил им приговоры.

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