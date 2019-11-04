Политика Экс-глава ГПУ Луценко заявил, что вернулся в Украину из Лондона

2019-11-04 10:41 255

Экс-генпрокурор и кум Порошенко Юрий Луценко заявил в соцсети, что вернулся в Украину из Лондона из-за состояния здоровья жены Ирины. 

"Уехали с баблом и показали нам фак: чета Луценко, Бабченко (с кошельком), Кононенко, Матиос... чуть ранее Гонтарева и Яресько... Знают толк в выражении "вовремя выйти из Игры с несгораемым баблом. Говорят, что вышедших на порядок больше... вместе с баблом. Дальше будет треш", - написал Чаплыга.

Первым же комментарием к посту стала реплика Юрия Луценко.

"Миша, кончай исходить ядом. Я в Киеве. Жена перенесла тяжелые проблемы с сердцем", - написал он.
После этого автор поста удалил публикацию, объяснив, что проблемы со здоровьем являются "табу для сатиры".

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