Политика В Штабе ООС назвали провокацией данные о начале разведения сил в Петровском

2019-11-04 11:15 231

Данные о готовности сепаратистов начать несогласованное разведение сил в Петровском на Донбассе 4 ноября являются провокацией.

Как сообщили в Штабе ООС в Facebook, накануне в нескольких СМИ появилась информация о готовности сепаратистов 4 ноября начать разведение сил в Петровском и запуске сигнальной ракеты в 12:00. В штабе подчеркивают, что это является "ничем иным как очередной провокацией".

"Выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных псевдообразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что согласно данным отчета миссии ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка Петровское было зафиксировано 30 октября. Условием начала разведения сил является верификация ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

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