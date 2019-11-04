Украина Украина полностью прекратила закачку газа в подземные хранилища

2019-11-04 13:12 159

Украина полностью прекратила закачку газа в свои подземные хранилища. При этом существенно сократились импортные поставки газа из ЕС.

Как свидетельствуют данные Укртрансгаза на, 4 ноября, из ПХГ было отобрано 19,44 млн куб. м газа. Закачка не производилась.

При этом в Украину за сутки поступило 34,338 млн кубометров газа: из Словакии – 23,466 млн куб. м, из Венгрии – 5,843 млн куб. м, из Польши – 5,030 млн куб. м газа. Еще на прошлой неделе Украина импортировала более 50 млн кубов газа.

Собственная добыча газа за сутки составила 55,739 млн кубометров.

Крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища заполнены более чем на 70%. Напомним, в субботу, 2 ноября, Украина начала отбор газа из ПХГ в связи с похолоданием и началом отопительного сезона. В этом году запасы газа резко увеличились и достигли 10-летнего максимума.