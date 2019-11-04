Украина Район разведения сил патрулируют усиленные наряды полиции и Нацгвардии

2019-11-04 14:45 66

Полицейские и бойцы Национальной гвардии патрулируют улицы Золотого-4, где продолжается зеркальное разведение войск. 

"Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей на указанном выше участке бойцы Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме", -  сообщает штаб ООС в Facebook.

В населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты.

Напомним, 1 октября Украина сообщила о согласовании текста "формулы Штайнмайера" в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика. Подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" является условием для участия в саммите в "нормандском формате". Реализации плана Штайнмайера должно было предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым должно последовать более масштабное разведение войск по всей линии разграничения.

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