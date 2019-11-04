Политика Ирина Луценко сдает мандат нардепа, но не уходит от Порошенко

2019-11-04 14:13 135

Нардеп от Евросолидарности Ирина Луценко в понедельник, 4 ноября, подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в Facebook.

В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии Евросолидарность.

Ранее о том, что Ирина Луценко намерена сложить мандат нардепа из-за проблем со здоровьем сообщили СМИ. Ее муж, бывший генпрокурор, Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.

Следующей в списке партии "Евросолидарность" значится представитель государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", симпатичная миллионерша из Львова - Наталья Бойко. Но она имеет право отказаться и уступить дорогу следующим по порядку. В таком случае депутатом станет экс-директор Института нацпамяти. Владимир Вятрович. Кстати, Ирине Луценко предлагали сложить мандат в его пользу еще в июле. Напомним, по итогам выборов "ЕС" получала только 23 депутатских кресла, тогда как Вятрович находится в списке под N25.