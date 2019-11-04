Украина В налоговой службе разъяснили, кому не нужно использовать РРО

2019-11-04 19:00 438

 

На физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства, не распространяется обязанность использовать регистраторы расчетных операций (РРО). Об этом сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы.

Так, Государственная налоговая служба продолжили разъяснять изменения в Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 128-IX от 20.09.2019) и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 129-IX от 20.09.2019).

"Закон № 128-IX (Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" - ред.) открыл возможность использовать вместо традиционных РРО специальные программы. Такую программу можно будет установить на любой гаджет, в том числе и на смартфон. При этом в п.2 пп.11 Закона прямо записано, что "Контролирующий орган обеспечивает бесплатное программное решение для использования предприятием". То есть, бесплатным будет не только скачивание самой программы, но и ее обслуживание", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что действие упомянутых законов не распространяется на физических лиц, которые продают на рынке собственные подержанные вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.

"Также под действие этих законов не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к I группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 тысяч гривен. Это означает, что указанным категориям граждан и частных предпринимателей кассовые аппараты применять не нужно и после того, как новые правила применения РРО вступят в силу", - разъяснили в налоговой службе.

Напомним, в конце сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривает применение программное обеспечение регистраторов расчетных операций.

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