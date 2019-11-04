Украина Украинцам пообещали новые цифры в платежках за газ

2019-11-04 20:00 309

Андрей Герус рассказал, какие изменения в платежках за октябрь ждут украинцев

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в платежках за октябрь украинцы увидят снижение цен на газ на 5%.

Об этом сообщает budport.

«За октябрь месяц цена газа для населения снижена еще почти на 5%. Таким образом, за последние семь месяцев цена газа для населения снижена уже на 35%, и это украинцы увидят в своих платежках уже за октябрь месяц», — сказал Герус.

Также глава Камитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отметил, что на оптовых рынках Украины стоимость электроэнергии продолжает снижаться. Так, по словам Геруса, стоимость электроэнергии за последние два месяца снизилась уже на 20 копеек.

Напомним, что в НАК «Нафтогаз Украины» заявили о поднятии цен на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования почти на 20%.

Предложенные цены на голубое топливо для промышленных потребителей зависят от условий оплаты и объемов закупки.

Напомним также, ранее Национальный банк Украины презентовал вариант развития транзитных отношений Украины и России. В Нацбанке предположили, что в ближайшее время Газпром сократит транзит газа через территорию Украины втрое.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на трехсторонних газовых переговорах Украины предложит России свои условия по транзиту газа.