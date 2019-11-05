Украина В Кабмине заявили, что Украина готова к остановке транзита российского газа

2019-11-06 08:10 186

У Гончарука уверяют, отопительный сезон пройдет без проблем даже если будет остановлен транзит российского газа. В украинские подземные хранилища закачано рекордное количество газа для обеспечения отопительного сезона.

Как заявил министр энергетики  Алексей Оржель в эфире ICTV, Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

"Почему готовы? Потому что в украинских подземных газохранилищах - рекордное количество газа, которое закачано для того, чтобы проходить отопительный сезон. На самом деле, с тем количеством газа мы можем пройти отопительный сезон вообще без получения транспортировки или поставки газа. На сегодня это больше чем 21,7 млрд кубов газа в украинских газохранилищах", - сказал Оржель.

В то же время, он заявил, что в правительстве ни в коем случае не исключают приоритетность договора о транспортировке газа.

"Потому что для Украины есть приоритет получения и заработка денег на транспортировке газа", - добавил министр.

Напомним, в субботу, 2 ноября, Украина начала отбор газа из ПХГ в связи с похолоданием и началом отопительного сезона. В этом году запасы газа в Украине резко увеличились и достигли 10-летнего максимума.

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