Украина Неуплата алиментов: горе-матерями "перекрыли кислород"

2019-11-05 20:30 252

 

Более 500 жительниц Одесской области ограничили в праве выезда за границу из-за имеющихся у них долгов по алиментам. Такие данные обнародовал Одесский региональный главк юстиции.

Так, долг матерей, не выплачивающих алименты своим детям, составляет 16 млн 722 тысячи гривен. Наибольшая сумма долга — почти 213 тысяч гривен.

«В течение прошлой недели государственные исполнители взыскали 10 млн 625 тысяч гривен в пользу 4 351 ребенка», — уточнили в главке, подчеркнув, что эта работа продолжается.

Ранее, в октябре, в Великомихайловском районе Одесской области сумма долга по алиментам отца двух детей почти достигла 46 тысячи гривен. Деньги на содержание детей он выделять не хотел, государственный исполнитель наложил арест на автомобиль нарушителя, после чего транспорт выставили на продажу.

Как отмечают в региональном главке Минюста, оценочная стоимость авто составила 36 300 гривен. Торги не состоялись, но взыскатель решил оставить транспорт в качестве частичного погашения задолженности по алиментам.

Долг по невыплатам алиментов, например, в Днепропетровской области на 1 ноября составляет в целом 16,7 млн гривен. Об этом сообщил заместитель начальника регионального филиала государственного учреждения «Центр пробации» в Днепропетровской области Владислав Никитин. Он также сообщил, что в случае невыполнения неплательщиком алиментов общественно-полезных работ, на него будет наложен арест.

«Для нас это новый вид административного взыскания, и он является оплачиваемым. На сегодняшний день в Днепропетровской области 147 решений суда по факту неуплаты алиментов уже выполнены. В случае, если неплательщики алиментов будут уклоняться от отбывания этих общественно-полезных работ, мы имеем право составлять на них административные протоколы и направлять их на рассмотрение в суд. За уклонение от общественно-полезных работ полагается арест. По Днепропетровской области есть уже 6 материалов с таким исходом и по одному из них уже принято судебное решение», — сказал Никитин.

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