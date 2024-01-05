С января в Украине увеличен размер алиментов. Теперь он составит 1 281,5 грн (для детей до 6 лет) и 1 598 грн (от 6 до 18 лет).
Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине. Соответственно, растут и привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты, в частности, и алименты на детей.
Прожиточный минимум на ребенка в соответствии с возрастом составляет:
Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка в размере 100 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Если алименты были присуждены в доле от заработка (дохода), то процесс изменения денежных взысканий происходит автоматически.