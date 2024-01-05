Жизнь С января в Украине увеличен размер алиментов

2024-01-05 13:30

С января в Украине увеличен размер алиментов. Теперь он составит 1 281,5 грн (для детей до 6 лет) и 1 598 грн (от 6 до 18 лет).

Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине. Соответственно, растут и привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты, в частности, и алименты на детей.

Прожиточный минимум на ребенка в соответствии с возрастом составляет:

до шести лет - 2 563 грн,

для детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн

Размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка в размере 100 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если алименты были присуждены в доле от заработка (дохода), то процесс изменения денежных взысканий происходит автоматически.