Политика Генпрокурор Рябошапка пояснил, почему 218 прокуроров отказались от переаттестации

2019-11-06 10:41 51

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что 218 прокуроров отказались проходить переаттестацию из-за проверку на добропорядочность. 

В интервью "LB.ua" Генпрокурор признался, что основным риском прокуроры для себя видят проверки на добропорядочность.

"При этом они вам скажут: "Мы не согласились, потому что это для нас унизительно. Мы – такие все правильные, компетентные, нам доверяет общество, защищали его от преступников, а нас зачем-то отправили на переаттестацию"", - добавил Рябошапка.

Напомним, ГПУ увольняет 218 прокуроров, которые отказались от переаттестации.

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