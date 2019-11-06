Украина Особый департамент СБУ пытается вычислить Джокера, который узнает у депутатов правду

2019-11-06 13:12 222

Служба безопасности Украины получила указание установить личность человека, который курирует Telegram-канал "Джокер". На нем размещаются скандальные "сливы" переписок народных депутатов Украины от "Слуги народа" якобы с генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Соответствующее распоряжение поступило непосредственно из Офиса президента Украины, сообщает Telegram-канал "Разведчик".

По указанию главы СБУ Ивана Баканова заниматься поисками поручено Департаменту оперативно-технических мероприятий СБУ (ДОТМ), который задействовал стационарные кластерные комплексы дешифровки трафика, полученного от перехвата сигнала мобильных телефонов. Эти комплексы способны не только расшифровывать сообщения мессенджера WhatsApp, в котором велась переписка с депутатами от "Слуги народа", но и установить все необходимые технические данные: идентификатор мобильного устройства отправителя, цифровой след сим-карты – регистрация в базовых станциях мобильных операторов.

Технически установить человека, который ведет канал, вполне возможно. Ведь, отследив цифровой след сим-карты, ее нахождение в радиусах работы базовых станций, можно установить местоположение устройства. А зная идентификатор мобильного устройства, можно проследить его движение от производителя до конечного покупателя. Более того, можно даже получить архивы протоколов соединений передачи данных. В совокупности все это потенциально может вывести на круг лиц, которые могут быть связаны с аккаунтом WhatsApp, который от имени Рябошапки общался с депутатами "Слуги народа".

Вместе с тем, отмечается, что канал "Джокера", на котором были опубликованы скрины нашумевших переписок, с высокой долей вероятности аппаратно не связан с мессенджером WhatsApp на устройстве, с которого велась переписка.

"Выбор в пользу Telegram, в сравнении к примеру с Facebook, "Джокером" вполне очевиден, а исходя из всего вышеизложенного можно заключить: поиски "Джокера" не приведут к результату, и целый департамент специальной службы, вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, сработает впустую", – пишут на канале.

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