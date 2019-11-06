Украина Водителям рассказали о новом способе борьбы с радарами на дорогах

2019-11-06 20:30 489

 

Украинские суды отменяют штрафы, которые выписаны с помощью приборов фиксации скоростного режима Trucam. Судьи отмечают, что такие устройства должны обязательно иметь поверочную пломбу. Об этом говорится в судебном решении от 20.08.2019 по делу №127/17357/19.

Таким образом, все нарушения, в том числе превышения скоростного режима, суды могут признавать недействительными, если прибор не опломбирован, передает ubr.ua.

«Инспектор остановил водителя за превышение допустимой скорости. В качестве доказательства нарушения инспектор предъявил на приборе Трукам видеофиксацию превышения скорости. Водитель обратил внимание инспектора, что Трукам не опломбирован и отметил, что инспектор не имеет права осуществлять видеофиксацию таким прибором. Инспектор проигнорировал аргументы водителя об отсутствии поверочной пломбы и оштрафовал водителя. Водитель обжаловал штраф в суде и добавил фото прибора Трукам, на котором отсутствовала пломба», — рассказали в ЮК «Дорожный адвокат».

Свою правоту водитель аргументировал приказом Минэкономразвития №193 от 08.02.2016, которым предусмотрено: в случае, если отпечаток поверочного клейма или пломба повреждена, или свидетельство о поверке утеряно, средство измерений не считается поверенным.

Суд встал на сторону водителя и признал, что данные с такого прибора не являются надлежащим доказательством.

«Если инспектор обвиняет Вас в превышении скорости, проверьте наличие на приборе Трукам поверочной пломбы и свидетельства о поверке. Если такой пломбы нет, сообщите инспектору о незаконности его действий», — резюмировали юристы.

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