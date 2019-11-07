Политика видео В Сеть попала скандальная переписка Геруса по закупке электричества в РФ

2019-11-08 08:28 159

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупку 2000 МВт электроэнергии у России.

 Видео телефонной переписки депутата с министром во время заседания Верховной Рады опубликовал в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

"Публикую наше видео с последнего заседания Рады: Нардеп Слуга Народу Андрей Герус действительно обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупку у России 2000 МВт. Так что играем дальше..." — написал он.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку — позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

У Гончарука пояснили, как проверяют желающих получить субсидию на услуги ЖКХ

2019-11-08 09:12 162

видео В Сеть попала скандальная переписка Геруса по закупке электричества в РФ

2019-11-08 08:28 159

Зеленский высказался о разведении сил: можем себе позволить

2019-11-07 22:30 483

Польша в награду дала украинцу гражданство

2019-11-07 21:00 411
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Гончарука пояснили, как проверяют желающих получить субсидию на услуги ЖКХ 2019-11-08 09:12 162
видео В Сеть попала скандальная переписка Геруса по закупке электричества в РФ 2019-11-08 08:28 159
Зеленский высказался о разведении сил: можем себе позволить 2019-11-07 22:30 483
Польша в награду дала украинцу гражданство 2019-11-07 21:00 411

Лента

КАРТА 10:13 Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые
09:41 Выпускникам украинских школ изменили правила сдачи ВНО - новые задания и время
09:12 У Гончарука пояснили, как проверяют желающих получить субсидию на услуги ЖКХ
видео 08:28 В Сеть попала скандальная переписка Геруса по закупке электричества в РФ
22:30 Зеленский высказался о разведении сил: можем себе позволить
22:00 Названы предотвращающие похмелье продукты
21:30 Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона
21:00 Польша в награду дала украинцу гражданство
20:30 Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска
20:00 Украину завтра накроет плотный туман