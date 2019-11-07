Политика видео В Сеть попала скандальная переписка Геруса по закупке электричества в РФ

2019-11-08 08:28 159

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупку 2000 МВт электроэнергии у России.

Видео телефонной переписки депутата с министром во время заседания Верховной Рады опубликовал в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

"Публикую наше видео с последнего заседания Рады: Нардеп Слуга Народу Андрей Герус действительно обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупку у России 2000 МВт. Так что играем дальше..." — написал он.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку — позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.