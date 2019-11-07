Спорт «Копенгаген» — «Динамо» Киев: смогут ли киевляне выиграть?

2019-11-07 19:00 171

 

7 ноября в Группе B Лиги Европы пройдёт поединок между «Копенгагеном» и «Динамо». Как сыграют команды и какую сделать ставку, читайте это в нашем прогнозе.

Копенгаген

«Копенгаген» по-прежнему держится в тройке лидеров Суперлиги Дании. В последнем туре дома был повержен «Сённерюйск» (3:0), при этом хозяева смогли реализовать два пенальти. Подопечные Сталена Сольбаккена смогли удержать ничью в гостевом матче с «Динамо» двухнедельной давности, и рассчитывают набрать очки и в ответной встречи.

В клубе есть игроки, которые из-за травм не сыграют в данной встречи, Сепхан Андерсен, Николай Бойлисен и Йонас Винд.

Динамо Киев

Киевское «Динамо» в лёгком матче в воскресенье переиграл со счётом 4:0 «Львов» в чемпионате Украины, что позволило команде продлить беспроигрышную серию во всех турнирах. Коллектив Алексея Михайличенко в гостях показывает себя довольно неплохо и мы ждём от них хорошей игры.

Сегодня не смогут сыграть Денис Бойко, Микута Бурда, Миккель Дуэлунд и Томаш Кадар

Предстоящая встреча будет интересна на моменты. Две команды равны между собой. Хозяева сейчас в великолепной форме и показывают отличную игру у себя дома. Гости тоже играют хорошо и не проигрывают на протяжении 12 матчей.

 

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