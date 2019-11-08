Украина Сегодня начинается разведение сил на участке Богдановка-Петровское

2019-11-08 11:43 195

Семидневный "режим тишины" в Петровском соблюден, украинская сторона готова сегодня в 12:00 начать разведение сил и средств на участке Богдановка-Петровское (Донецкая область) на линии разграничения при условии зеркальных действий.

"8 ноября в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке № 3, в районе населенных сил Богдановка-Петровское Донецкой области. Эта дата определена с учетом последнего нарушения "режима тишины" на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года... Сегодня в 12 часов мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противнику о нашей готовности. Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, можно будет считать, что противник не только сорвал процесс разведения, а и в очередной раз нарушил международные договоренности", - сообщил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко .

Он также напомнил, что разведение сил и средств на определенных участках линии соприкосновения происходит в соответствии с минскими договоренностями, в частности с рамочным соглашением Трехсторонней контактной группы от 21 сентября 16 года. Войска объединенных сил планируется отвести на 1 км. Так же на 1 км должна отвести войска и сторона боевиков. Процесс разведения должен проходить обязательно только при условии зеркальных действий с обеих сторон. Для этого процесс будут фиксировать представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и наши военнослужащие из совместного центра координации и контроля.

Разведение сил и средств будет происходить в течение 3 дней, далее осуществляются поиски и уничтожения минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

В ООС добавили, если разведение сил и средств на участке начнется, то военнослужащие Объединенных сил все равно не снизят уровня боевой готовности. В случае обострения обстановки и провокаций противника украинские подразделения в готовности выйти на те же позиции.