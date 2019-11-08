Украина В Минфине сделали важное заявление о выплатах субсидий

2019-11-09 10:30 57

Субсидии получат все граждане Украины, которые в них нуждается. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала «Украина».

Она сообщила, что на этот отопительный сезон была расширена субсидия для домов семейного типа.

«Для тех, кто нуждается в помощи мы объединяем в этом бюджете все программы в одну. И конечно программа субсидий, которая полностью на этот отопительный сезон обеспечит всех кому это нужно субсидиями.

Да, мы уже слышим критику, у нас немного меньше сумма чем в прошлом году. Но хочу заверить, что этих средств вполне достаточно. Критерии не меняются. Наоборот, мы расширили на этот отопительный сезон субсидии для домов семейного типа», - рассказала Маркарова.

Ранее мы писали, что в пятницу, 20 сентября, парламентарии поддержали за основу в первом чтении законопроект № 1231, который предусматривает верификацию пенсий и других государственных выплат.

Также мы писали, что 17 октября, на заседании парламента народные избранники приняли во втором чтении законопроект №1231, который предусматривает внедрение верификации пенсий и других государственных выплат в стране.

Еще мы писали в понедельник, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проект закона №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.