Украина Украинцам уготовили суровые наказания, "не только штрафы": детали рокового законопроекта

2019-11-09 12:00 195

Украинцам готовят новые суровые наказания

Эту информацию подтвердил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Обозреватель.

По его словам, украинцы продолжают в нетрезвом состоянии садиться руль.

Замглавы МВД признал, что их не останавливают даже заоблачные штрафы от 10 до 48 тысяч гривен. Поэтому ведомство хочет внедрить дополнительное наказание для водителей.

В случае утверждения законопроекта нетрезвого украинского водителя будет ждать не только протокол на месте и штраф в перспективе, но и арест сразу на 15 суток.

Отмечается, что законопроект уже разработан МВД и в скором времени будет направлен в Верховную Раду для рассмотрения.

По словам Антона Геращенко, водителей предлагается арестовывать на 5 суток, а за повторную попытку сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения — на 10−15 суток.

«Первый раз — или штраф, или административный арест до пяти суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на сигнал патрульного, то суд может назначить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить — то может быть арест», — резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада утвердила новые штрафы для водителей. В частности, парламентарии поддержали за основу и в целом законопроект №1150 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей».

Утвержденный документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

Рассматривать дела о таких нарушениях будут органы Нацполиции.