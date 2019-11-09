Украина Украинцам уготовили суровые наказания, "не только штрафы": детали рокового законопроекта

2019-11-09 12:00 195

 

Украинцам готовят новые суровые наказания

Эту информацию подтвердил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Обозреватель.

По его словам, украинцы продолжают в нетрезвом состоянии садиться руль.

Замглавы МВД признал, что их не останавливают даже заоблачные штрафы от 10 до 48 тысяч гривен. Поэтому ведомство хочет внедрить дополнительное наказание для водителей.

В случае утверждения законопроекта нетрезвого украинского водителя будет ждать не только протокол на месте и штраф в перспективе, но и арест сразу на 15 суток.

Отмечается, что законопроект уже разработан МВД и в скором времени будет направлен в Верховную Раду для рассмотрения.

По словам Антона Геращенко, водителей предлагается арестовывать на 5 суток, а за повторную попытку сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения — на 10−15 суток.

«Первый раз — или штраф, или административный арест до пяти суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на сигнал патрульного, то суд может назначить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить — то может быть арест», — резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада утвердила новые штрафы для водителей. В частности, парламентарии  поддержали за основу и в целом законопроект №1150 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей».

Утвержденный документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

 Рассматривать дела о таких нарушениях будут органы Нацполиции.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно, какие квитанции за коммуналку теперь будут получать украинцы

2019-11-07 17:00 2526

Черта бедности: сколько украинцев не имеют возможности откладывать деньги

2019-11-06 11:42 1614

Какой курс доллара заложен в бюджет-2020: украинцам озвучили неожиданную цифру

2019-11-05 17:00 10557

Украинцам пообещали новые цифры в платежках за газ и свет

2019-11-04 20:00 8355

Еще новости в разделе "Украина"

"Доллар по 24 отменяется": аналитик озвучил прогноз курса валют до конца года

2019-11-09 14:00 261

В Киеве должникам за коммуналку могут запретить выезжать из страны

2019-11-09 13:30 189

Украинцам уготовили суровые наказания, "не только штрафы": детали рокового законопроекта

2019-11-09 12:00 195

В Минфине сделали важное заявление о выплатах субсидий

2019-11-09 10:30 222
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

"Доллар по 24 отменяется": аналитик озвучил прогноз курса валют до конца года 2019-11-09 14:00 261
В Киеве должникам за коммуналку могут запретить выезжать из страны 2019-11-09 13:30 189
Украинцам уготовили суровые наказания, "не только штрафы": детали рокового законопроекта 2019-11-09 12:00 195
В Минфине сделали важное заявление о выплатах субсидий 2019-11-09 10:30 222

Лента

14:00 "Доллар по 24 отменяется": аналитик озвучил прогноз курса валют до конца года
13:30 В Киеве должникам за коммуналку могут запретить выезжать из страны
13:00 Это победа! Суд ООН стал на сторону Украины в деле против РФ
12:30 Трамп готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским
12:00 Украинцам уготовили суровые наказания, "не только штрафы": детали рокового законопроекта
11:30 Арест нардепа Дубневича: дело получило неожиданный поворот
11:00 Как вылечить заложенный нос быстро, без таблеток и капель
10:30 В Минфине сделали важное заявление о выплатах субсидий
10:00 Штаб ООС: боевики сорвали разведения сил в районе Петровского
видео 22:12 Великий и ужасный вернулся! Оззи Осборн выпустил первую песню за много лет