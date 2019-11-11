Политика Задержанный по запросу РФ в Польше ветеран АТО Мазур заявил, что в Чечне не воевал

2019-11-11 10:13 87

Ветеран АТО Игорь Мазур, который 9 ноября был задержан на границе в Польше по запросу РФ, прокомментировал ситуацию.  

"Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время. Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре Свободный Кавказ", − заявил Мазур в Люблине, передает Радио Свобода.

По словам ветерана, украинские пограничники не предупредили, что он находится в списке Интерпола.

"Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал ход этому. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", − отметил Мазур.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет украинца в том, что он якобы участвовал в в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни в 1994-2000 годах.

В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола.

Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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Политика

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