Украина В работе ПриватБанка произошел масштабный сбой

2019-11-11 17:00 153

В понедельник, 11 ноября, в работе электронных сервисов ПриватБанка произошел сбой. Это объяснили нагрузкой из-за распродаж на AliExpress. Решение проблемы отодвинули до 17:00.

О проблемах с переводом платежей, работой мобильного приложения, терминалов и банкоматов сообщили пользователи банка. По состоянию на 16:20 мобильное приложение "Приват24" работает с большими перебоями – зайти в нее удается не с первого раза. Обычная версия сайта загружается нормально.

В банке сообщили, что сбои возникли из-за того, что очень много украинцев пытаются оплатить покупку товаров на AliExpress. "Банк работает, но в течение дня несколько раз была зафиксирован значительный всплеск платежей на AliExpress, которые создают естественную очередь процессинга. С чем связано замедление обработки текущих операций", – прокомментировали ситуацию в банке.