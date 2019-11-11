Фермеры перекрыли дороги в 13 областях Украины

В Украине прошла акция протеста фермеров против принятия законопроектов о рынке земли №2178 и №2178-10. Участники акции требовали отозвать оба законопроекта, поскольку, по их мнению, это приведет к уничтожению малых и средних фермеров.
В ходе акции с 9:30 до 11:00 протестующие перекрыли дороги в 13 регионах:
Не исключено, что такие акции протеста будут повторяться. Как рассказала сайту "Сегодня" соорганизатор акции, председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, протестующих собралось от нескольких сотен до тысячи человек в зависимости от региона. На обочине дорог они поставили сельхозтехнику, а сами переходили трассы туда-обратно, не давая проехать транспорту. Из-за этого образовались длинные пробки, но полиция, по словам Ирины, не вмешивалась, а водители с пониманием отнеслись к требованиям селян.
"Принятие этих законов оставит без работы 3,5 млн фермеров, которые арендуют землю у пайщиков и платят в год за аренду по 200 долларов с гектара, как в Европе, – говорит Ирина Паламар. – Если требования людей не будут услышаны, то они готовы уже завтра установить палаточный городок возле Верховной Рады".
По словам Паламар, фермеры не выдержат конкуренции со стороны зарубежных корпораций, которые либо выкупят землю у пайщиков, либо станут платить им больше за аренду. Но фермеры еще и вкладывают в инфраструктуру, строят мини-заводики, цехи по переработке продукции, объекты соцкультбыта (магазины, парикмахерские и т. д.), обеспечивая селян работой и сервисом. Всего этого, по мнению фермеров, не будет, если придут иностранцы.
Экономисты считают, что рынок земли в Украине нужен, но на нем не место крупным агрохолдингам с иностранным капиталом, которые могут подорвать основу сельского социума, думая только о собственной наживе.