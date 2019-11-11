Украина Фермеры перекрыли дороги в 13 областях Украины

2019-11-11 17:30 150

В Украине прошла акция протеста фермеров против принятия законопроектов о рынке земли №2178 и №2178-10. Участники акции требовали отозвать оба законопроекта, поскольку, по их мнению, это приведет к уничтожению малых и средних фермеров.

В ходе акции с 9:30 до 11:00 протестующие перекрыли дороги в 13 регионах:

Черкасская область: автодорога М05, вблизи Умани, автодорога Е95, пост полиции вблизи Умань;

Черниговская область: автодорога М01, с. Копти Козелецкого района;

Тернопольская область: автодорога М19, Горишньовыгнанский сельский совет Чертковский р-н;

Кировоградская область: автодорога М12, в 10 км. от м.Новоархангельск;

Николаевская область: автодорога М14, окружная дорога Николаев;

Хмельницкая область: автодорога Е50, с.Прибузское,

Винницкая область: автодорога вблизи с. Писаревка Винницкого района, автодорога у с.Махнивка, Казатинский район, автодорога Р36, пгт Шпиков Тульчинского района;

Житомирская область: автодорога М21, с. Осыково Бердичевского района;

Одесская область: автодорога М05, Е 95, с.Демидово;

Полтавская область: автодорога М03, с. Марьяновка, Великобачаганский район; автодорога М03, с. Чутово;

Волынская область: автодорога М19, Т0311, с. Вербка, Владимиро-Волынский р-н;

Ровенская область: автодорога М06, с. Дядьковичи;

Львовская область: автодорога Н17, с. Малые Подлески, Жовквовский р-н.

Не исключено, что такие акции протеста будут повторяться. Как рассказала сайту "Сегодня" соорганизатор акции, председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, протестующих собралось от нескольких сотен до тысячи человек в зависимости от региона. На обочине дорог они поставили сельхозтехнику, а сами переходили трассы туда-обратно, не давая проехать транспорту. Из-за этого образовались длинные пробки, но полиция, по словам Ирины, не вмешивалась, а водители с пониманием отнеслись к требованиям селян.

"Принятие этих законов оставит без работы 3,5 млн фермеров, которые арендуют землю у пайщиков и платят в год за аренду по 200 долларов с гектара, как в Европе, – говорит Ирина Паламар. – Если требования людей не будут услышаны, то они готовы уже завтра установить палаточный городок возле Верховной Рады".

По словам Паламар, фермеры не выдержат конкуренции со стороны зарубежных корпораций, которые либо выкупят землю у пайщиков, либо станут платить им больше за аренду. Но фермеры еще и вкладывают в инфраструктуру, строят мини-заводики, цехи по переработке продукции, объекты соцкультбыта (магазины, парикмахерские и т. д.), обеспечивая селян работой и сервисом. Всего этого, по мнению фермеров, не будет, если придут иностранцы.

Экономисты считают, что рынок земли в Украине нужен, но на нем не место крупным агрохолдингам с иностранным капиталом, которые могут подорвать основу сельского социума, думая только о собственной наживе.