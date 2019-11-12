Украина Дело Роттердам+: Высший антикорсуд одобрил арест экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка

2019-11-12 08:39 204

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала для бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка регулятора Владимира Бутовского меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках расследования дела Роттердам+.

Решение было принято в связи с апелляционными жалобами прокуроров САП. Таким образом, ВАКС отменил решение суда первой инстанции об отказе прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском.

В САП напомнили, что 18 сентября апелляционная палата разрешила задержать бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ для явки в суд, где ему должны были избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Аналогичное решение суд принял в отношении экс-главы регулятора в августе 2019 года.

Ранее НАБУ обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание Вовка. 8 августа САП объявила о подозрении шести бывшим топ-чиновникам по делу Роттердам+, в частности, подозрение было объявлено бывшему главе НКРЭКУ.

Напомним, в 2016 году НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк утверждал, что предельная цена на уголь должна формироваться на основе цены (индекс API2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс транспорт").