Украина Миссия ОБСЕ сообщила о фиксируемых выстрелах возле Петровского

2019-11-12 21:30 99

 

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали выстрелы в границах участка разведения в районе Петровского. Об этом говорится в отчете миссии.

В отчете отмечается, что 9 ноября миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе населенного пункта Петровское.

"В тот же день, осуществляя мониторинг примерно в 500 м на северо-запад от Петровского, наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и 1 очередь из крупнокалиберного пулемета - все ориентировочно по 6-8 км на северо-запад (по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края)", - говорится в сообщении.

Также в Петровском было зафиксировано, как в западном направлении пролетел беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, который не принадлежал СММ. Вместе с тем, 10 ноября, "находясь на западной оконечности Петровского и в Богдановке, наблюдатели слышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1 км на юг, юго-запад и 2-3 км на юго-восток (все, по оценке, в пределах участка разведения)".

Напомним, 11 ноября украинская сторона проинформировала ОБСЕ о завершении разведения сил в Петровском. Сегодня с 12:00 началось разминирование.

Кроме того, отвод войск в Золотом в Луганской области началось в 12:00 29 октября 2019 года и продолжалось до 1 ноября. В рамках этих мероприятий стороны отвели тяжелое вооружение на согласованную расстояние.

Отметим, что разведение сил в этих населенных пунтках является условием проведения "нормандской встречи".

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