Экономика Facebook запускает собственный сервис электронных платежей

2019-11-13 09:39 141

Facebook запускает сервис электронных платежей Facebook Pay, сообщает пресс-служба компании. Система поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal.

Через систему платежей пользователи соцсети смогут жертвовать на благотворительность, делать покупки в игровых приложениях, приобретать билеты на мероприятия, а также проводить индивидуальные платежи и переводить деньги для страниц и компаний в Facebook Marketplace.

На этой неделе сервис уже будет доступен, но пока только для пользователей Facebook и Messenger в США.

Компания обещает, что со временем сделает Facebook Pay доступным для большего количества пользователей и расширит число площадок, где он используется, добавив туда Instagram и WhatsApp.





