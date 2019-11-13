Политика В СБУ назвали небрежным фейком сообщения о слежке за неугодными нардепами

2019-11-13 14:45 150

В СБУ отрицают информацию о слежке за депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь" и называют ее фейковой. 

"Этот фейк был настолько небрежно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать", -  сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Ранее журналист Андрей Павловский опубликовал якобы служебную записку СБУ о том, что СБУ из Офиса президента дали поручение установить слежку за главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем, Василием Нимченко, Тарасом Козаком, Олегом Волошиным и рядом других нардепов от этой политсилы.

В записке идет речь о том, что департамент "К" СБУ должен проверить все финансовые операции нардепов от этой политсилы, депозиты, банковские счета и другую финансовую информацию.

Кроме того, силовики должны установить слежку за Медведчуком, его женой Оксаной Марченко, а также рядом других нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на предмет выявления "связей, способа жизни, места проживания, официальных и неофициальных контактов".

Напомним, согласно законодательству негласные следственные действия относительно нардепов законны только после лишения их неприкосновенности по результатам голосования в Верховной Раде. 

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