Украина фото Польша передала Украине задержанного ветерана АТО Игоря Мазура

2019-11-14 10:41 147

Задержанный в Польше ветеран АТО, сотрудник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур вернулся в Украину.

"Это произошло благодаря совместной работе Офиса президента, офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции. А также невероятной поддержке гражданского общества и СМИ", - сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Напомним, ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу РФ 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет украинца в том, что он якобы участвовал в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни в 1994-2000 годах.