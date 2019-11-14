Политика В Офисе президента Зеленского провели обыск - дело о мошенничестве

2019-11-14 13:15 177

Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в Офисе Президента по делу о мошенничестве начальника департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели. Об этом в эфире 24 канала сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, разрешение на обыск дал Высший антикоррупционный суд. Целью обыска было изъятие документов, которые дал человек, от которого вымогали деньги для назначения на должность.

Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц.

Накануне сообщалось, что работнице Офиса президента сообщено о подозрении. Работнице Офиса Зеленского и ее двум сообщникам сообщено о подозрении. Сейчас готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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