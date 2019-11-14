Украина Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку: как правильно оплатить

2019-11-14 18:30 171

Если субсидия не пришла, ее доначислят в следующем месяце

С ноября 2019 украинцы впервые будут получать квитанции за коммунальные услуги с полной суммой без учета льгот. Это, в свою очередь, может привести к ошибкам, в результате которых ряд граждан могут остаться без начисленных субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

В этом месяце в платежки не будут вносить размер субсидии - это связано с новым механизмом начисления льгот на оплату комуслуг. Льготы будут начисляться в денежной форме службами соцзащиты населения. Эта сумма придет на личный счет получателя субсидий в "Ощадбанк" и уже финучреждение будет переводить средства поставщикам услуг. О начислении льгот граждан будут уведомлять по SMS.

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме в указанный в заявлении способ (банк или почта). В данном случае украинцы обязаны полностью оплатить за услуги ЖКХ.

В министерстве предупредили, что этот механизм вводится впервые, поэтому из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года.

Украинцам рекомендуют обращаться в службы соцзащиты и уточнять информацию относительно начисления субсидий. Льготы будут доначисляться в следующем месяце.