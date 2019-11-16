Украина Морозы и мокрый снег. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой

2019-11-16 10:00 123

 

Погода в Украине зимой будет переменчивой — она начнется с мокрым снегом и дождем, а продолжится сильными морозами.

Об этом сообщают синоптики сайта Meteoprog.

Погода в декабре в Украине будет довольно теплой, ожидается частый дождь со снегом. Сильные снегопады в декабре вероятны в западных областях.

В январе в некоторых областях Украины начнутся сильные морозы. При этом январь 2020 года будет достаточно влажным.

Европейские синоптики прогнозируют, что предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу, от Польши до Украины, холода.

Американские синоптики дают противоположный прогноз. По их мнению, зима в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре.

Ранее заведующая отделения климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова рассказала, что в течение каждого месяца зимы будет большая неустойчивость температуры — от холода к теплу. Также снега будет меньше, чем обычно.

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