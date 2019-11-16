Детали Богемная рапсодия. Премьера в Национальной опере Украины.

2019-11-16 16:37 93

14 ноября Национальная опера Украины открыла сезон премьер, выставив в его авангарде музыкальную мелодраму – оперу Джакомо Пуччини «Богема». Выбор вполне логичен. Опус Пуччини – беспроигрышный вариант для любого театра, неспроста ведь составляет «большую тройку» самых популярных опер наряду с «Травиатой» и «Кармен».

На этой киевской сцене «Богему» ставили, обновляли не единожды, начиная с 1904 года, и, разумеется, вполне могли бы обойтись своими силами, благо креативная команда постановщиков в театре имеется, пример тому – крепкий репертуар и стабильные две-три премьеры в сезон. Но в этот раз, театральное руководство решило обратиться к коллаборации, пригласив уже известного столичным театралам режиссера Итало Нунциата, большого знатока итальянской музыки классического репертуара.

Правда, почти десять последних лет режиссер отсутствовал в театральном пространстве столицы, а было время, когда с разницей в год в Национальной опере он ставил примечательные образцы музыкальной драматургии: «Манон Леско» (2006), «Макбет» (2007), «Бал-маскарад» (2008), «Любовный напиток» (2009). Завершала эту великолепную оперную пятерку – «Золушка» Россини, показанная публике в 2010 году.

«Богема», написанная подошедшим к 40-летнему рубежу Пуччини, была написана в довольно короткие сроки, но как отмечают летописцы, особого воодушевления у тогдашней публики не вызвала. В отличие от той мировой премьеры в туринском театре в феврале 1896 г, когда зрители остались равнодушны к сценам из жизни обитателей Латинского квартала - бедных, талантливых, благородных, но при этом довольно беспечных молодых людей, киевская публика получила подлинное эстетическое удовольствие.

По задумке режиссера, колесо истории прокрутили на столетие вперед, и героев романа Анри Мюрже поселили в Париже, но уже в 50-х годах века двадцатого. Что дало такое смещение во времени? Во-первых, динамику действу, воздуха - сцене, свободное передвижение всех действующих персонажей. Во-вторых – это хорошая возможность модернизировать сюжет, при этом, не поддаваясь искушению вывести на авансцену наших с вами современников, и уж точно не богемного (в нынешнем его понимании), а самого что ни на есть маргинального толка.

Режиссер-постановщик Итало Нунциата рассказал, что выбор пал на «Богему» еще и потому, чтобы привлечь в театр молодого зрителя. Ведь в этой опере есть все, что волнует юношество, прежде всего, романтические отношения, легкость бытия, однако она наглядно показывает, что и в любви случаются драматические вещи.

Несмотря на то, что герои носят одежду, стилизованную под времена рассвета французского кино, когда на экране пленяли зрителей Симона Синьоре, молодые Роми Шнайдер и Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Брижит Бардо и Анук Эме – костюмы эти смотрятся вполне актуально. Стильно выглядит подчеркнутая диоровская женственность платьев с пышными юбками и акцентированной талией, пальто-трапеции на главных героинях – красное на Мюзетте и розовое – на Мими. Ну, а шарфы, береты, вязаные кардиганы с карманами, теплые платки-шали в клетку вообще который год держатся в тренде уличной моды.

Постановщики скрупулезно следовали за сюжетом, помещая наших героев в трех местах: мансарда – улочка Латинского квартала с кафе «Момюс», где собираются закадычные друзья – застава Д’Анфер. Мансарда, весьма даже просторна, с совершенно потрясающим видом на крыши Парижа. За такую панораму теперешняя богема поспешила бы выложить кругленькую сумму.

Все эти локации не перегружены декорациями, но и не просты, обильно сдобрены продуманными деталями, важными акцентами. Ну, а по-другому и быть не может, потому что за художественную составляющую отвечала именитая Мария Левитская. Вдохновение этой художницы вложено практически во все спектакли Театра оперы.

Зрителю все время хочется получше рассмотреть, что изображено на полупрозрачных боковых кулисах в первом действии, пробежаться глазами по коллекции настоящих плакатов и афиш того времени, которыми украшены фасады зданий квартала – во втором. А уж лестница, устремленная ввысь, к небесам – из третьего акта, явно перекликается с сюжетной канвой. Здесь поэт Рудольф признается другу, художнику Марселю, что бросил свою возлюбленную Мими потому, как она смертельно больна, а он не может смотреть на ее страдания и нечем скрасить ее последние месяцы жизни. А когда уже двое: Рудольф и Мими поют дуэтом, стоя у этой самой пресловутой лестницы, понимаешь, что вскоре ей суждено подняться туда. Я бы сказала очень этот эффект усиливает драматическое повествование. Да, и отдельное спасибо постановщикам за то, что обошлись без демонстрации главного символа Монмартра, воспетого богемой – узнаваемыми лопастями кабаре Мулен Руж. Это было бы слишком просто.

В центральных партиях – Мими на премьере выступила Лилия Гревцова, ее возлюбленного, поэта Рудольфо воплотил Валентин Дытюк. Отмечу, что оба исполнителя доставили слушателям огромное удовольствие не только мастерским владением голосом, безукоризненной вокальной техникой, но и слаженным ансамблем. Впрочем, в паре эти исполнители работают довольно часто, а дуэт Мими и Рудольфа они исполняют и в Гала-концертах тоже.

Партию кокетливой и темпераментной Мюзетты отдали Ольге Фомичевой, чей вокальный опыт говорит о той стадии развития, которая позволяет ей исполнять практически любые партии. Мюзетта тому пример. К слову, Фомичева исполняла эту партию в прошлом году на спектакле «Богема» в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества. Интересно, что и там, и тут, в спектакле Национальной оперы ее партнером стал баритон Андрей Бондаренко, приглашенный солист ряда европейских театров, исполнивший партию Марселя.

Запоминающейся была шумная сцена предрождественской ярмарки, крутящаяся карусель на экране, подчеркивала французский и праздничный колорит. Артистичные дети, встречающие появление продавца игрушек Парпиньоля (Руслан Танский), прикатившего на велосипеде, смотрелись умилительно. Взрослые хористы, которые не стояли столбами, а были в постоянном движении, создавая приятную глазу сутолоку, а уху – кантилену, выглядели естественно.

Прекрасно выступили и другие звезды труппы – Сергей Магера (философ Коллен) и Андрей Маслаков (хозяин дома – Бенуа). Но, конечно артистов такого уровня артистического дарования и вокального мастерства лучше слушать в развернутых главных партиях. Тем не менее, даже свои относительно небольшие партии оба солиста провели как всегда ярко.

В целом все составляющие нового спектакля в контексте эстетики Пуччини соблюдены: возвышенная музыкальная поэтика (эту линию тонко провел дирижер Николай Дядюра) гармонично сочеталась с жизненным психологизмом веризма, которому всю жизнь следовал композитор.

Думаю, что не менее ярким будет и второй премьерный день – 16 ноября, когда на сцену выйдут Дмитрий Иванченко (Рудольф), Татьяна Ганина (Мими), Сусанна Чахоян (Мюзетта), Петр Приймак (Марсель), Александр Бойко (Шонар), Сергей Ковнир (Коллен), Дмитрий Агеев (Альциндор).

Автор: Елена ЛАНДЮК

Фото: Саша Солт