Украина Украину накроет тремя мощными магнитными бурями: когда ждать

2019-11-17 11:30 1674

Украину ждут мощные магнитные бури, которую могут почувствовать каждый житель страны. Магнитные бури не самое приятное явление, особенно для чувствительных людей. Поэтому заранее стоит знать, когда следует ждать недоброжелательные вести от природы.

Таким образом, специалисты передают, что в ноябре месяце украинцев ждут три метеоудара. Исходя из информации экспертов, три удара припадают на 11, 15 и 18 ноября. В этой статье разберем каждый из ударов.

11 ноября эксперты прогнозировали самую слабую, но при этом средней силы волну, которая могла быть причиной повышенного давления у метеочувствительных людей. Последствия такого метеоудара были довольно незначительными.

Сегодня, в пятницу 15 ноября ожидается волна, схожая с 11 ноября. Не многие её почувствуют, но тем не менее об этом стоит знать, чтобы грамотно распланировать свой день. Такую волну особенно заметно пройдет для людей, страдающих гипертонией и те, кто склонны к хроническим болям в голове. Следует правильно распределить силы на весь день, чтобы такая неприятная природная весть не застала вас врасплох.

Последняя, и самая мощная волна ожидается 18 ноября. Все те последствия, которые были 11 и 15 ноября, могут ожидать вас и 18 числа. Более того, такие неприятные последствия будут нести за собой накопительный эффект, что в итоге может сложиться в не самый приятный спектр болевых ощущений.

В такие дни люди часто ощущают слабость, головокружение, дискомфорт, желание поспать или же наоборот- бессонницу. Чтобы избежать всего этого, стоит правильно распределить день, иметь хороший сон, правильно питаться и больше проводить время на свежем воздухе, впитывая в себя лишь позитивные эмоции.