Украина Пенсия-2020: кто получит надбавки к выплатам

2019-11-17 10:11 126

В Украине пенсии поднимут еще раз в 2019 году, однако основные изменения запланированы на 2020 год.

В проекте госбюджета страны на следующий году указано что кроме увеличения прожиточного минимума, и заработной платы, должны вырасти и социальные выплаты.

Так, в 2020 году пенсию планируют увеличить до 1712 гривен. Помимо этого, для отдельных категорий получателей соцвыплат также планируются увеличить надбавки. Как сообщается, на пенсии предусмотрены 173 миллиарда гривен. Также на 40% увеличены надбавки на уход за одинокими пенсионерами, старше 80 лет.

Кроме того, на выплаты детям планируют потратить 5,7 миллиардов гривен, а на выплаты людям с инвалидностью – 18,4 миллиарда гривен.

На предоставление правовой помощи гражданам заложено 822 миллиона гривен (в 2019 году эта сумма была равна 732 миллионам гривен), а на социальную адаптацию ветеранов боевых действий на Донбассе – 246 миллионов гривен (ранее было 116,5 миллионов гривен).

Как мы уже писали раньше, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) занялся проверкой достоверности информации в электронных пенсионных делах. С этой целью фонд сверяет данные с информацией Государственной миграционной службы.

По данным ПФУ, по состоянию на 14 ноября было обнаружено 150 258 неправильных записей. Из них 124 172 внесено данные о новом паспортном документе и 4302 исправлено реквизиты паспортного документа. Также зафиксировано 5955 компетентным органом письменно подтверждено достоверность паспортного документа.