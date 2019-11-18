Украина Сепаратисты за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня

2019-11-18 10:11 63

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 16 раз нарушили режим прекращения огня. В рядах ВСУ обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Авдеевка (два раза), Павлополь, Крымское, Луганское (два раза), Новолуганское (два раза), Троицкое и Травневое.

С начала нынешних суток на Донбассе обстрелов не было.