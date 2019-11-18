Украина Газпром пытается завлечь Нафтогаз новым предложением по транзиту

2019-11-18 17:00 99

 

Российский газовый монополист Газпром направил НАК Нафтогаз Украина официальное предложение о продлении транзитного контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Газпрома в понедельник, 18 ноября.

В российской компании уточнили, что готовы заключить контракт на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Но обязательным условием назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

"В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на Газпром штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства Нафтогаза Украины об инициировании Европейской комиссией расследования против Газпрома", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Газпроме ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Напомним, 14 ноября президент России Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину. Он указал на риск прекращения транзита газа через украинскую территорию. При этом Путин подчеркнул готовность Москвы к достижению любых соглашений с Киевом.

По мнению Путина словам, Нафтогаз своими исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев раскритиковал заявления Путина по поводу газовых отношений между Россией и Украиной. По его словам, большинство тезисов из заявления российского президента не соответствуют действительности.

А исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания не рассматривает предложение "обнулить" споры с Газпромом.

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