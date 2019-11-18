Украина Украинцев могут освободить от налогов на депозиты

2019-11-18 21:00 231

 

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об освобождении от налогообложения депозитных вкладов украинцев.

Как сообщает «Лига.Бизнес», законопроект №2422, предложенный депутатами от фракции «Слуга народа», был зарегистрирован 12 ноября.

На сегодняшний день налоговая ставка на доходы, полученные от депозита, установлена на уровне 18 % + 1,5% военного сбора.

Целью законопроекта является снятие налоговой нагрузки с физических лиц, которые являются вкладчиками банков.

Кроме того, закон поможет привлечь дополнительные средства в банковскую систему. Сделать это поможет нулевая НДФЛ ставка для процентов, полученных на:

• Депозитный или текущий счет;
• Вклады в кредитных союзах;
• Дисконтные или процентные доходы по именным сберегательным (депозитным) сертификатам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ощадбанке и Приватбанке рассказали о причинах таяния депозитов украинцев. Согласно статистике Национального банка Украины, средства на текущих и депозитных счетах украинцев в сентябре уменьшились на 7,4 миллиарда гривен.

Ранее «Хвиля» писала, что в Нацбанке придумали, как снизить ставки по валютным депозитам. Таким образом банкиры хотят отучить украинцев от накопления средств в долларах США.

Также сообщалось, что украинцы начали инвестировать в ОВГЗ, вместо пролонгации депозитных вкладов. Сообщается, что за 6 месяцев 2019 года количество вкладов сократилось на 2,5 миллиарда гривен, в то время как инвестиции в ОВГЗ увеличились на 3 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что украинцы начали забирать крупные депозиты из частных банков и размещать их в государственных.

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