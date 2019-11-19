Политика Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генпрокуратуру

2019-11-19 15:12 237

Бывший президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГПУ по делу Иловайской трагедии.

Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту планирования, подготовки, развязывания и ведения представителями власти России агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, а также совершение других преступлений, которые привели к гибели людей, временной оккупации части территории Украины и другим тяжелым последствиям.

Как сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры, Порошенко был вызван для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве.

Напомним, на Донбассе в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков. 29 августа 2014 года при выходе по "зеленому коридору" погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести - 22 военных.