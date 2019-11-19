Украина Пенсии переселенцам и жителям Донбасса: как обстоит ситуация с выплатами

2019-11-19 17:30 1383

 

В Украине только 250 тысяч из полутора миллиона переселенцев из временно неподконтрольных территорий Донбасса живут в регионах, которые находятся под юрисдикцией законных властей.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, правительство должно изменить свое отношение к переселенцам. В Украине зарегистрировано 1,5 млн переселенцев. Из этого количества 250 тысяч живут на контролируемых территориях, все остальные – на неподконтрольных.

«Открыты счета в Пенсионном фонде на 1 млн. 59 тыс., а пенсии получают лишь 650 тыс. человек. Более 450 тыс. не получают»,— рассказала Денисова.

Она также напомнила, что этим гражданам нужно каждые 59 дней проходить через КПВВ для получения пенсий. Те, кто приходит на 61-й день должен пройти верификацию, которая занимает не менее двух месяцев.

Также Денисова подчеркнула, что многим пенсионерам-переселенцам задерживают выплаты. Общий размер долга по пенсиям составляет 33,5 млрд гривен.

Как мы писали раньше, в Украине у внутренне перемещенных лиц снова блокируют выплату пенсий на основании информации, полученной из базы «Аркан». В связи с этим у некоторых переселенцев возникают вопрос, как вернуть свои выплаты.

Люди сообщают, что им не поступают средства на карточку в период выплат. После обращения в Пенсионный фонд Украины, пенсионеру говорят, что был направлен запрос в Управление труда и социальной защиты населения и получена информация об отмене справки переселенца на основании данных, полученных из базы «Аркан».

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