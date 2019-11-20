Украина Украинцам остановили выплаты больничных и декретных – Фонд соцстраха

2019-11-20 22:00 183

Перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам приостановлены в связи с превышением сметы более чем на 1 млрд грн, отметили в Фонде соцстраха Украины.

20 ноября в Украине приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Об этом Фонд социального страхования Украины проинформировал в Twitter.

"Приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. На сегодня в Фонд подали на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд грн, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн", – сказано в сообщении.

Директор исполнительной дирекции Фонда соцстраха Евгений Баженков объяснил, что "бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам".

"Средства на больничные и декретные были заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ (единый социальный вклад), которая направляется в бюджет Фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и, на сегодня, вынужденной полной остановки выплат по этому направлению", – заявил Баженков.



