Политика "Где мост?" - Зеленский пять раз задавал чиновнику один и тот же вопрос

2019-11-21 13:46 1557

Владимир Зеленский заставил председателя Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать при журналистах, что Южнобугский мост Николаева будет отремонтирован в течение года.

"У нас здесь в каждой области так. По-другому строится, в Днепре так было, в Станице Луганской, в Мариуполе с дорогой. Если вы скажете журналистам, люди будут вас видеть, узнавать на улицах и спрашивать "Где мост?", - сказал Зеленский, передает Украинская правда.

Ответ чиновника "Будем стараться" не устроил главу государства и он спросил "В следующем году мост будет стоять?".

После того как Зеленский несколько раз переспросил берет ли на себя обязательства руководитель ОГА отремонтировать мост, Стадник ответил "Будет".

В свою очередь Стадник пытался уклониться от конкретного ответа, "чтобы не было потом ситуации, когда не построим".

"А вы постройте", – сказал Зеленский.

Председатель ОГА рассказал, что сейчас решается вопрос проектной документации для ремонта моста.

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