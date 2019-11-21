фото-видео фото В Одессе запустили самый длинный трамвай в стране: три секции длинной в 31 метр

2019-11-21 11:15 111

В Одессе запустили самый длинный трамвай в Украине. В 31-метровом электротранспорте могут разместиться 280 пассажиров.

Как сообщает Odessa Online, собрали трехсекционный трамвай за 42 дня инженеры КП Одессгорэлектротранс, а курсировать он будет по маршруту №26. Но длинный трамвай будет ходить не весь день, а только в час пик утром и вечером.

Вагон обеспечен системой GPS-навигации, что позволяет отслеживать его местонахождение в реальном времени, имеет мощное внутреннее и внешнее освещение, очень комфортабельный и удобный. ", - сказал замдиректора КП Одесгорэлектротранс Александр Коваль.