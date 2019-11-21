фото-видео фото В Одессе запустили самый длинный трамвай в стране: три секции длинной в 31 метр

2019-11-21 11:15 111

В Одессе запустили самый длинный трамвай в Украине. В 31-метровом электротранспорте могут разместиться 280 пассажиров.

Как сообщает Odessa Online, собрали трехсекционный трамвай за 42 дня инженеры КП Одессгорэлектротранс, а курсировать он будет по маршруту №26. Но длинный трамвай будет ходить не весь день, а только в час пик утром и вечером.

 Вагон обеспечен системой GPS-навигации, что позволяет отслеживать его местонахождение в реальном времени, имеет мощное внутреннее и внешнее освещение, очень комфортабельный и удобный. ", - сказал замдиректора КП Одесгорэлектротранс Александр Коваль.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Выданные РФ бронекатера и буксир пришвартуют около строжевика "Гетьман Сагайдачный"

2019-11-19 11:14 645

Уставший Зеленский проговорился - будет убирать мэров, у которых большая поддержка

2019-10-11 22:12 1815

В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу

2019-10-09 11:15 1134

документ Против экс-спикера Парубия в Госбюро расследований завели новое уголовное дело

2019-09-23 14:13 3654

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото В Одессе запустили самый длинный трамвай в стране: три секции длинной в 31 метр

2019-11-21 11:15 111

фото Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины

2019-11-14 15:46 1017

видео Великий и ужасный вернулся! Оззи Осборн выпустил первую песню за много лет

2019-11-08 22:12 1779

фото Facebook представил новый логотип - такого не ожидал никто

2019-11-06 11:15 1671
Все статьи раздела "фото-видео"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото В Одессе запустили самый длинный трамвай в стране: три секции длинной в 31 метр 2019-11-21 11:15 111
фото Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины 2019-11-14 15:46 1017
видео Великий и ужасный вернулся! Оззи Осборн выпустил первую песню за много лет 2019-11-08 22:12 1779
фото Facebook представил новый логотип - такого не ожидал никто 2019-11-06 11:15 1671

Лента

ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:43 Что украли и разбили российские военные с украинских бронекатеров и буксира
фото 11:15 В Одессе запустили самый длинный трамвай в стране: три секции длинной в 31 метр
10:42 Сидклей уходит - Динамо продает бесполезного бразильского защитника
10:14 Созданный в РФ искусственный интеллект посоветовал людям срочно бежать из страны
фото 09:40 Зеленский ночью осмотрел повреждения возвращенный Россией катеров и буксира
КАРТА 09:13 Сепаратисты Донбасса начали бить прицельно - ранены семеро солдат ВСУ
08:39 Сегодня экс-спикера ВРУ Парубия допросят по делу о расстрелах на Майдане
08:12 Жозе Моуриньо вогзлавил тренерский штаб лондонского Тоттенхэма
22:00 Украинцам остановили выплаты больничных и декретных – Фонд соцстраха
21:30 Сборная Украины по итогам 2019 года вошла в десятку лучших команд континента