Украина Минсоцполитики пояснило, что будет с больничными и декретными выплатами

2019-11-21 21:00 126

Ведомство отреагировало на остановку выплат Фондом социального страхования

Минсоцполитики прокомментировали ситуацию с сообщением о прекращении выплат застрахованным лицам от Фонда социального страхования в случаях с больничными, беременностью или родами. Ведомство сообщило, что выплаты получат все.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минсоцполитики.

В министерстве рассказали, что информация об отсутствии финансов на выплаты является надуманной. Ведь Фонд имеет на своем счету 429,4 млн гривен и этой суммы хватит для того, чтобы покрыть все выплаты за ноябрь 2019 года.



Также, поступления идут в Фонд каждый день после уплаты единого взноса работодателями.

«Руководитель Фонда Евгений Баженков, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности, и был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста судебного решения в тот же день, приостановил выплаты», — было опубликовано в сообщении ведомства.

По мнению, министерства такая ситуация является неприемлемой. Поэтому оно приложит все свои усилия для того, чтобы выплаты были гарантированно погашены. Для этого власти Украины утвердили правительственное правление Фонда, чтобы он впредь не попадал в «подобные манипуляции».