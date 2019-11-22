Украина фото Под Одессой терпит бедствие 60-метровый танкер, который сорвало с якоря

2019-11-22 11:13 162

Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Как сообщает Думская, судно изначально находилось в акватории порта Южный. Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Спасатели и частный буксир пытаются эвакуировать экипаж судна, однако им мешает шторм. На данный момент в регионе волны высотой 2,3 м, а также ветер скоростью 12 м/с.

Точное количество человек на борту танкера неизвестно, предположительно, от трех до 15 членов экипажа.

Длина Delfi 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

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