Украина Гончарук рассказал, что будет с «ПриватБанком»

2019-11-23 10:00 228

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что олигархи не имеют влияния на правительство и на президента Владимира Зеленского.

Гончарук был вынужден, выступая перед аудиторией в Лондоне, неоднократно доказывать, что новая власть в Киеве способна проводить независимую политику и реформировать страну так, чтобы мощные предприниматели с политическим влиянием подчинялись правилам конкуренции и уважали закон, сообщает Голос Америки.

Президент Зеленский находится под особым вниманием, учитывая его связи с миллиардером Игорем Коломойским, одним из бывших совладельцев национализированного в 2016 году «ПриватБанка».

До недавнего времени Коломойский несколько лет жил преимущественно за границей после того, как в «ПриватБанке» были обнаружены недостачи на несколько миллиардов долларов, и против него и другого совладельца, Геннадия Боголюбова, поданы судебные иски для возврата средств.

Когда Владимир Зеленский стал президентом, Игорь Коломойский вернулся в Украину и еще активнее доказывает, что национализация была незаконной, и что государство должно компенсировать потерю.

«У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело ПриватБанка показательно об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам», — сказал Алексей Гончарук в лондонском Королевском институте по международным делам, Чатам Хаус.

35-летний премьер-министр заявил, что в отношении «ПриватБанка», и в частности в ответ на возможные судебные решения в ряде исков по делу, у правительства «есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий».

«Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось», — отметил Гончарук.

Он признал, что олигархи имеют громкий голос, который звучит в средствах массовой информации в Украине и за рубежом, но это, по словам премьера, «только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается».

Среди способов сокращения злокачественного влияния частных интересов на украинскую экономику Алексей Гончарук назвал сохранение независимости Национального банка Украины, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизацию государственных предприятий и установление верховенства права с помощью новой реформированной системы судопроизводства.