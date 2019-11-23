Украина Субсидии режут: кому не повезет в отопительный сезон

2019-11-23 13:00 684

Украинцев предупредили о серьезном уменьшении размера субсидий

Соответствующие цифры предоставили в Государственной службе статистики.

Известно, что размер льгот в 2019 году существенно снизился, если сравнивать с предыдущим.

Согласно данным службы статистики, размер средней субсидии составляет 492 гривны.

В текущем отопительном сезоне право на перечисление льгот от государства получили сразу 2,4 млн домохозяйств, которые теперь будут со скидкой платить за коммуналку.

По информации ведомства, сумма назначенных субсидий за десять месяцев 2019 года составила почти 1,7 млрд грн (в январе-октябре прошлого года – почти 1,2 млрд грн).

Что касается льгот на следующий год, то в бюджете решили сократить расходы на льготы семьям и на приобретение печного бытового топлива и сжиженного газа. На данные расходы заложили в госбюджете всего 47,6 млрд гривен, что меньше, чем в предыщущем году.

Также стоит напомнить, что по решению правительства была увеличена ставка обязательного платежа за коммунальные услуги до 20%, ранее она составляла 15%.

А в Кабмине анонсировали ужесточение правил для получения субсидий. По словам замглавы Минсоцполитики Виталия Музыченко, будет проведена специальная проверка, которая отсеет некоторый процент украинцев, получающих льготы.

Сейчас семьи, у которых два прожиточных минимума, платят 15% коммунального платежа. Но система субсидий сконцентрирована на тех украинцев, у кого меньший доход. В прошлом отопительном сезоне оплата коммуналки преимущественно составила 9,8%.

Подытоживая, Виталий Музыченко также заявил, что орган социальной защиты постоянно проверяет размер доходов, перечень услуг, тарифы. Хотя были и такие ситуации, когда семья – муж и жена – пытались получить две субсидии на две разные квартиры.

Под проверку попадут пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки.