Украина Украинцам предложат выбирать тариф на газ: подробности

2019-11-23 14:30 183

Правительство планирует с нового года предложить потребителям страховую цену на газ

В Кабинете министров хотят с января 2020 года предложить потребителям страховую цену на газ в пределах 7 тыс. грн за тысячу куб. м.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, — сообщает 24 канал.

«С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Это так называемый рыночный инструмент под названием «контракты на будущее», — сказал он.

По его мнению, это поможет избежать резкого скачка цены с нового года.

«Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза большую», — заявил Оржель.

Министр отметил, что сейчас обсуждается размер страховой цены в пределах 7 тысяч гривен за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа).

В случае, если с 1 января стоимость газа существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют этот тариф, не будут переплачивать, даже если цены на газ будут выше.

«Сегодня страховую цену оценивает в пределах 7 тысяч гривен с НДС. Сейчас цена составляет 4,805 тысяч гривен без НДС и расходов на транспортировку, и в декабре она будет расти в зависимости от показателей на пошлины и на газовой бирже. Но эта цена, которую предлагают, будет стабильной до конца отопительного сезона, и она меньше, чем та, которую платили потребители в январе – марте текущего 2019 года», — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, как премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что цены на отопление не повысятся из-за отмены ограничений на тарифы.

Премьер-министр считает постановление не обоснованным с экономической точки зрения. По его словам, правительство Владимира Гройсмана приняло его перед парламентскими выборами только для своего пиара.