Мир Ученые доказали, что соевые продукты могут провоцировать возникновение раковых опухолей

2019-11-27 08:11 174

Соевые продукты, которые некоторые употребляют в качестве замены продуктам животного происхождения, могут нанести серьезный вред здоровью. К такому выводу пришли ученые из Франции.

Как сообщает Health.News, эксперты проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки, и установили, что в сое содержится высокий уровень фитоэстрогенов, которые могут влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

По словам ученых, опасность в сое также несут гербициды, которыми опрыскивают растение. Во Всемирной организации здравоохранения эти вещества классифицируются как "вероятный канцероген".

Кроме того, в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка.